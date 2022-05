Villarreal – Liverpool: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (03.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Villarreal - Liverpool

Villarreal – Liverpool to rewanżowy mecz 1/2 finału Ligi Mistrzów. The Reds są zaledwie o krok od finałowego starcia w elitarnych rozgrywkach. Żółta Łódź Podwodna nie zamierza ułatwiać jednak zadania rywalom. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z e spotkania Villarreal – Liverpool w telewizji i w internecie.

Villarreal CF – Liverpool FC, gdzie oglądać

Villarreal z Liverpoolem zmierzą się po raz czwarty w historii w europejskich pucharach. Jak na razie dwa razy górą byli piłkarze The Reds, a jedno zwycięstwa zaliczyła drużyna z Hiszpanii.

W różnych nastrojach oba zespoły podejdą do wtorkowej batalii w Lidze Mistrzów. Podopieczni Unaia Emery’ego mają na swoim koncie dwie porażki z rzędu. W trakcie minionego weekendu ulegli Deportivo Alaves (1:2).

Liverpool z kolei jest nie do zatrzymania. Drużyna Juergena Kloppa zaliczyła ostatnio pięć zwycięstw z rzędu. W minioną sobotę ekipa z Anfield Road w pokonanym polu pozostawiła Newcastle United (1:0) dzięki bramce zdobytej przez Naby’ego Keitę.

Villarreal CF – Liverpool FC, transmisja na żywo w TV

Spotkanie na Estadio de la Ceramica będzie dostępne w polskiej telewizji. Mecz będzie emitowany na Polsat Sport Premium 1. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.

Villarreal CF – Liverpool FC, transmisja za darmo

Wbrew pozorom bardzo ciekawie zapowiada się batalia Villarreal z Liverpoolem. Przedstawiciel La Liga w tym roku ani razu nie przegrał na swoim stadionie, co może dodawać dodatkowego smaczku rywalizacji. Bukmacher Fuksiarz przygotował natomiast świetną promocję, dzięki której można korzystać z pakietu sportowego Polsat Box Go przez 30 dni za darmo. Jednocześnie można uzyskać dostęp do śledzenia takich stacji jak na przykład Canal+ Sports 3, Eleven Sports, czy Polsat Sport Premium 1. O tym, co zrobić, żeby skorzystać z super opcji, przekazujemy informacje poniżej.

Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Villarreal CF – Liverpool FC, transmisja online

Tak jak informowaliśmy wyżej, mecz online będzie można śledzić dzięki serwisowi streamingowemu Polsat Box Go. Pakiet sportowy na tej platformie, umożliwia również śledzenie spotkań PKO Ekstraklasy, La Liga, czy Serie A.

Villarreal CF – Liverpool FC, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mają złudzeń w kontekście wytypowania faworyta do zwycięstwa w dzisiejszym boju. Jest nim zdecydowanie Liverpool.

