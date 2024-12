Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Tottenham – Chelsea: gdzie oglądać?

W niedzielne popołudnie Tottenham Hotspur zmierzy się z Chelsea w 15. serii gier Premier League. Drużyny są w odmiennych nastrojach zespoły. Drużyna Ange Postecoglou przeżywa trudne chwile. Po słabym występie w Bournemouth (0:1), frustracja kibiców Spurs sięga zenitu. Sytuację pogarszają kontuzje, które zmusiły gospodarzy do gry z tylko jednym sprawnym środkowym obrońcą. Tottenham, choć wciąż na 10. miejscu w tabeli, traci już sześć punktów do strefy Ligi Mistrzów. The Blues natomiast w spektakularnym stylu pokonali Southampton aż (5:1). Enzo Maresca, który zdaje się odnajdywać złoty środek odkąd został menedżerem, zobaczył swój zespół w pełnej krasie.

Tottenham – Chelsea: transmisja w TV

Derbową rywalizację o punkty w ramach 15. kolejki ligi angielskiej zobaczysz na antenie Canal+ Sport.

Tottenham – Chelsea: stream online

Niedzielne spotkanie Premier League będzie także transmitowane w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej Viaplay oraz w usłudze CANAL+ Online. Teraz możesz skorzystać ze świetnej promocji i dostęp do pakietu Super Sport uzyskać w cenie zaledwie 20 zł za pierwszy miesiąc. Po tym czasie możesz zrezygnować lub kontynuować subskrypcję w cenie 69 zł miesięcznie. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony. Pierwszy gwizdek arbitra o godz. 17:30.

Tottenham – Chelsea: kursy bukmacherskie

Tottenham Chelsea 3.00 4.00 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 grudnia 2024 07:50 .

Gdzie oglądać mecz Tottenham Hotspur – Chelsea? Spotkanie będzie dostępne na antenie Canal+ Sport, usłudze Canal+ online oraz na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Tottenham Hotspur – Chelsea? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 8 grudnia. Początek starcia o godzinie 17:30.

