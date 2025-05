Iga Świątek rywalizację we French Open rozpocznie od meczu z Rebeccą Sramkovą. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (26 maja) w samo południe. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Świątek - Sramkova w TV i online.

Le Pictorium/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Sramkova, gdzie obejrzeć?

Czterokrotna triumfatora French Open Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie rywalizację w kolejnej edycji turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Reprezentanta Polski w pierwszej rundzie zmierzy się z reprezentantką Słowacji Rebeccą Sramkovą. Polka jest zdecydowaną faworytką tej rywalizacji.

Będzie to drugi pojedynek tych zawodniczek w tym roku. W styczniu rywalizowały ze sobą podczas Australian Open. Świątek nie dała wówczas szans rywalce, wygrywając pewnie 6:0, 6:2. Poniedziałkowe spotkanie w ramach French Open będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

Świątek – Sramkova, transmisja w TV

Mecz Świątek – Sramkova rozegrany zostanie w poniedziałek (26 maja) o godzinie 12:00. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale Eurosport 1.

Świątek – Sramkova: transmisja za darmo

Spotkanie pierwszej rundy French Open z udziałem Igi Świątek można obejrzeć także dzięki transmisji za darmo na platformie STS TV.

Świątek – Sramkova, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygra Świątek

wygra Sramkova wygra Świątek 75%

wygra Sramkova 25% 8+ Votes

Świątek – Sramkova, kursy bukmacherskie

Iga Świątek jest uznawana za murowaną faworytkę do wygranej w pierwszej rundzie. Wątpliwości co do tego nie mają również bukmacherzy. Wystarczy sprawdzić kursy, jakie oferują na zwycięzcę tego spotkania.

Rebecca Sramkova Iga Świątek 14.5 1.03 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 26 maja 2025 07:50 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Sramkova? Transmisja z meczu Świątek – Sramkova będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eurosport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Sramkova? Mecz Świątek – Sramkova rozegrany zostanie w poniedziałek (26 maja) o godzinie 12:00.

