Świątek – Martić, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek w pierwszej rundzie Wimbledonu bez większych problemów uporała się z Sofią Kenin. W kolejnym meczu zmierzy się z niżej notowaną rywalką – Petrą Martić. Chorwatka zajmuje obecnie dopiero 85. miejsce w rankingu WTA, ale w przeszłości plasowała się w nim nawet na 15. lokacie.

Będzie to czwarta konfrontacja tych zawodniczek. Wszystkie trzy dotychczasowe zakończyły się wygranymi Świątek. Ostatni raz mierzyły się podczas… ubiegłorocznego Wimbledonu. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:2, 7:5. W czwartek ponownie wyraźną faworytką będzie Świątek. Mecz będzie można oglądać dzięki transmisji w telewizji oraz za pośrednictwem internetu.

Świątek – Martić, transmisja w TV

Mecz Świątek – Martić w ramach 2. rundy Wimbledonu odbędzie się w czwartek (4 lipca) i powinien rozpocząć się około godziny 16:30. Transmisja z tego meczu będzie prowadzona na kanale Polsat Sport 1. Rywalizację skomentują Marcin Muras i Dawid Olejniczak.

Świątek – Martić: transmisja online

Mecz Igi Świątek o awans do 3. rundy Wimbledonu będzie można oglądać także w usłudze STS TV, która dostępna jest także na urządzenia mobilne. w celu uzyskania dostępu do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL300 oraz zagrać dowolny zakład za co najmniej 2 zł.

Świątek – Martić, typ kibiców

O której gra Świątek z Martić?

Mecz Świątek – Martić odbędzie się w czwartek (4 lipca). Mecz powinien rozpocząć się mniej więcej o godzinie 16:30, ale dokładna godzina uzależniona jest również od długości pierwszego meczu na korcie centralnym, w którym Novak Djoković zagra z Jacobem Fearnley’em.

Świątek – Martić, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w czwartkowym meczu praktycznie nie dopuszczają możliwości niespodzianki. Widać to po kursach, jakie oferują na mecz Świątek – Martić.

Iga Świątek Petra Martić 1.02 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lipca 2024 10:50 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Martić? Transmisja z meczu Świątek – Martić będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL300 i na kanale Polsat Sport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Martić? Spotkanie Świątek – Martić odbędzie się w czwartek (4 lipca) około godziny 16:30.

