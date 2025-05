Iga Świątek o awans do finału turnieju WTA w Madrycie zmierzy się z Coco Gauff. Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek (1 maja) o godzinie 16:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Świątek - Gauff w TV i online.

Świątek – Gauff, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek w czwartek zagra o awans do finału turnieju WTA w Madrycie. Droga do najlepszej czwórki była dla Polki bardzo trudna. W ćwierćfinałowym meczu z Madison Keys Świątek zaliczyła niesamowity powrót, bowiem zwyciężyła mimo, że pierwszy set zakończył się wygraną 6:0 Amerykanki. Teraz Polkę czeka mecz z bardzo dobrą znajomą – Coco Gauff.

Obie zawodniczki grały ze sobą już 14 razy. Aż 11 z tych spotkań zakończyło się wygranymi Świątek. Po raz ostatni na korcie spotkały się podczas tegorocznego United Cup. Lepsza okazała się wówczas Gauff, która wygrała w dwóch setach. Ich półfinałowy pojedynek będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i online.

Świątek – Gauff, transmisja w TV

Półfinałowe spotkanie Igi Świątek z Coco Gauff rozegrane zostanie w czwartek (1 maja) o godzinie 16:00. W telewizji mecz „na żywo” będzie transmitowany na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Gauff: transmisja za darmo

Mecz Świątek – Gauff można również obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Świątek – Gauff zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Kod od Fortuny – 30 dostępu do CANAL+ za darmo

Przy okazji czwartkowego spotkania można skorzystać ze specjalnej oferty Fortuny i odebrać darmowy dostęp na 30 dni do usług CANAL+ online. Spełniając warunki promocji otrzymamy dostęp do pakietu Super Sport, pozwalającego oglądać między innymi mecze Igi Świątek. Co trzeba zrobić?

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka kuponu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs kuponu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Świątek – Gauff, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? wygraną Świątek

wygraną Gauff wygraną Świątek 100%

wygraną Gauff 0% 2+ Votes

Gdzie oglądać mecz Świątek – Gauff? Transmisja z meczu Świątek – Gauff będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Gauff? Mecz Świątek – Gauff rozegrany zostanie w czwartek (1 maja) o godzinie 16:00.

