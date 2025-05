Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piotr Pawlicki

Sparta Wrocław – Włókniarz Częstochowa, gdzie obejrzeć na żywo?

W jednym z meczów 7. rundy żużlowej Ekstraligi Betard Sparta Wrocław na własnym torze podejmować będzie Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. Będzie to pojedynek trzeciej z szóstą drużyną ligowej tabeli. Wrocławianie w sześciu dotychczasowych rundach odnieśli cztery zwycięstwa i doznali dwóch porażek. Bilans żużlowców z Częstochowy jest odwrotny – dwie wygrane i cztery porażki. Transmisja piątkowego spotkania będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.

Sparta Wrocław – Włókniarz Częstochowa, transmisja w TV

Mecz Sparta Wrocław – Włókniarz Częstochowa odbędzie się w piątek (30 maja) o godzinie 20:30. Rywalizację będzie można oglądać dzięki transmisji „na żywo” prowadzonej na kanale Eleven Sports 1.

Sparta Wrocław – Włókniarz Częstochowa, transmisja online

Rywalizację w żużlowej Ekstralidze można śledzić także za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ za pośrednictwem której można oglądać mecze transmitowane zarówno na kanałach CANAL+, jak i Eleven Sports. Miesięczny koszt dostępu do pakietów z tymi kanałami to obecnie 75 zł, w ofercie na rok. Z takiej oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Sparta Wrocław – Włókniarz Częstochowa: oferty bukmacherów

