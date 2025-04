PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Zmarzlik

Sparta – Motor, gdzie obejrzeć na żywo?

W niedzielny wieczór dojdzie do pojedynku dwóch najlepszych drużyn poprzedniego sezonu Ekstraligi. Betard Sparta Wrocław zmierzy się na własnym torze z Orlenem Oil Motorem Lublin. W walce o mistrzostwo Polski górą byli żużlowcy Motoru, ale teraz zespół z Wrocławia z pewnością będzie chciał wziąć rewanż.

Sparta w pierwszym meczu sezonu przegrał na wyjeździe z Apatorem Toruń, ale w drugim meczu uporała się u siebie z Falubazem Zielona Góra. Motor ma na koncie dwie wygrane – z Falubazem oraz Włókniarzem Częstochowa. Transmisja niedzielnego hitu Ekstraligi dostępna będzie zarówno w TV, jak i online.

Sparta – Motor, transmisja w TV

Spotkanie 3. kolejki PGE Ekstraligi Sparta Wrocław – Motor Lublin odbędzie się w niedzielę (27 kwietnia) o godzinie 19:30. Telewizyjna transmisja “na żywo” będzie prowadzona na kanale CANAL+ Sport. Poniżej znajdziesz informacje jak uzyskać za darmo dostęp do serwisu streamingowego CANAL+.

Niedzielny hit Ekstraligi pomiędzy Spartą i Motorem możesz obejrzeć również dzięki platformie CANAL+ online.

Sparta – Motor, transmisja online

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ możesz również wykupić samodzielnie na stronie platformy. Miesięczny koszt pakietu Super Sport to obecnie 65 zł, decydując się na roczną umowę. Z oferty skorzystasz z niej rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Gdzie obejrzeć mecz Sparta – Motor? Transmisja meczu Sparta – Motor dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport i usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Sparta – Motor? Mecz Sparta – Motor rozegrany zostanie w niedzielę (27 kwietnia) o godzinie 19:30.

