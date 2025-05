Rywalizacja w siatkarskiej Lidze Mistrzów wkracza w decydującą fazę. W pierwszym półfinale Final Four Sir Sicoma Perugia zmierzy się z Halkbank Ankara. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz w TV i online.

Sir Sicoma Perugia – Halkbank Ankara, gdzie obejrzeć na żywo?

W piątkowy wieczór w łódzkiego Atlas Arenie rozegrany zostanie pierwszy mecz Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. O awans do finału zagrają drużyny Sir Sicoma Monini Perugia i Halkbank Ankara. W roli zdecydowanego faworyta do rywalizacji przystąpią siatkarze reprezentujący włoski klub. Turcy postarają się jednak napsuć krwi wyżej notowanemu przeciwnikowi. Półfinałowe spotkanie będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

Sir Sicoma Perugia – Halkbank Ankara, transmisja w TV

Półfinałowy mecz siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów pomiędzy drużynami z Perugii i Ankary rozegrany zostanie w piątek (16 maja) o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1.

Sir Sicoma Perugia – Halkbank Ankara: transmisja za darmo

Piątkowe spotkanie, który wyłoni pierwszego finalistę siatkarskiej Ligi Mistrzów, można obejrzeć za darmo korzystając z platformy STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku) Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz odpowiedni mecz

Bonus 199 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu

Przy okazji pierwszego półfinałowego spotkania można również skorzystać z atrakcyjnej promocji STS i zgarnąć bonus 199 zł za wytypowanie drużyny, która odniesie zwycięstwo. Z takiej oferty można skorzystać zakładając konto z kodem promocyjnym GOALPROMO. Jak skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOALPROMO (z tego linku) oraz akceptując przy tym zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł Postaw za 2 zł pojedynczy zakład na zwycięzcę meczu Sir Sicoma Perugia – Halkbank Ankara (16.05) Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz bonus 199 zł

Sir Sicoma Perugia – Halkbank Ankara, sonda

Kto awansuje do finału Final Four? Sir Sicoma Perugia

Halkbank Ankara Sir Sicoma Perugia

Halkbank Ankara 0 Votes

Sir Sicoma Perugia – Halkbank Ankara, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem piątkowego półfinału będą zawodnicy zespołu z Perugii. Wyraźnie widać to w kursach oferowanych na ten mecz. Poniżej prezentujemy aktualne kursy na mecz w STS.

Sir Susa Vim Perugia Halkbank Ankara 1.12 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 13 maja 2025 10:37 .

Gdzie obejrzeć mecz Sir Sicoma Perugia – Halkbank Ankara? Transmisja z meczu Sir Sicoma Perugia – Halkbank Ankara dostępna będzie w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Polsat Sport 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Sir Sicoma Perugia – Halkbank Ankara? Mecz Sir Sicoma Perugia – Halkbank Ankara rozegrany zostanie w piątek (16 maja) o godzinie 20:00.

