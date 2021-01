Z meczu Sampdoria – Juventus: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (30 stycznia) o godzinie 18:00. Spotkanie na Stadio Luigi Ferraris w Genui odbędzie się w ramach 20. kolejki Serie A. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Sampdoria – Juventus: gospodarze celują w niespodziankę

Na papierze zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są podopieczni Andrei Pirlo, którzy potrzebują punktów w walce o obronę mistrzowskiego tytułu. obecnie mają siedem punktów straty do prowadzącego Milanu, ale również jedno spotkanie do rozegrania więcej. Po niedawnej porażce 0:2 z jednym z kluczowych spotkań z Interem Mediolan, w ostatniej kolejce sięgnęli po trzy oczka pokonując u siebie 2:0 Bolonię. Teraz jadą po komplet do Genui.

Na Stadio Luigi Ferraris Starą Damę w dzisiejszym meczu 20. kolejki Serie A czeka jednak trudna przeprawa. Sampdoria wygrała trzy z czterech ostatnich ligowych spotkań i po cichu liczy na sprawienie niespodzianki w konfrontacji z Juventusem. Czy stać ja na to? Na pewno tak! Potwierdziła to na początku stycznia, kiedy u siebie pokonała 2:1 Inter Mediolan. W sobotę będzie chciała nawiązać do tego pojedynku i sprawić kłopoty kolejnemu pretendentowi do tytułu.

W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie zdecydowanie lepszy okazał się Juventus. Rozegrane 20 września ubiegłego roku spotkanie w Turynie zakończyło się wysoką wygraną 3:0 gospodarzy. W Genui Starej Damie w ostatnim czasie nie wiodło się jednak najlepiej, bowiem wygrała tylko jeden z trzech ostatnich meczów.

Pojedynek Sampdorii z Juventusem to jeden z trzech sobotnich w ramach 20. kolejki Serie A. Sprawdź nasze typy bukmacherskie oraz pełną zapowiedź meczu Sampdoria – Juventus.

Sampdoria – Juventus: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek w Genui będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania 20. kolejki Serie A: Sampdoria – Juventus transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 18:00 skomentują Mateusz Święcicki i Filip Kapica. Mecz poprzedzi studio w którym zasiądą Mateusz Majak, Piotr Czachowski i Mateusz Janiak.

Transmisja online

Transmisja sobotniego meczu 20. kolejki Serie A będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Sampdoria – Juventus: online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin