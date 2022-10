fot. PressFocus Na zdjęciu: Tammy Abraham

AS Roma – SSC Napoli: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Derby del Sole to zdecydowanie najciekawiej zapowiadające się niedzielne spotkanie w Serie A. Delikarnym faworytem starcia jest lider rozgrywek. Giallorossi nie zamierzają jednak być chłopcem do bicia dla Azzurrich. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze starcia w telewizji i w internecie.

AS Roma – SSC Napoli, gdzie oglądać

Zaledwie cztery punkty dzielą obie drużyny w ligowej tabeli. AS Roma legitymuje się 22 punktami, plasując się na czwartej pozycji po rozegraniu dziesięciu spotkań. SSC Napoli jest z kolei liderem rozgrywek z 26 oczkami.

Giallorossi pod wodzą Jose Mourinho są ostatnio na fali wznoszącej, mogąc pochwalić się czterema zwycięstwami w pięciu ostatnich spotkaniach ligi włoskiej. Ekipa Luciano Spallettiego może się natomiast pochwalić passą sześciu z rzędu zwycięstw. Napoli ostatnio okazało się lepsze od Bologni (3:2).

AS Roma – SSC Napoli, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja rzymian z neapolitańczykami odbędzie się o 20:45 i będzie transmitowana w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

AS Roma – SSC Napoli, transmisja na żywo za darmo

AS Roma – SSC Napoli, transmisja online

AS Roma – SSC Napoli, kursy bukmacherskie

Z tego typu meczem można mieć twardy orzech do zgryzienia, aby wytypować zwycięzcę. Bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gościom.

AS Roma SSC Napoli 2.80 3.50 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2022 08:01 .

