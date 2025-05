Nicolo Campo/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Real Valladolid – FC Barcelona, gdzie obejrzeć?

FC Barcelona maj rozpocznie od wyjazdowego spotkania z Realem Valladolid, który rozegrane zostanie w ramach 34. kolejki La Liga. Duma Katalonii wygrywając w tym meczu, przynajmniej do niedzieli, powiększy do siedmiu punktów przewagę nad Realem Madryt. Trudno spodziewać się innego rozstrzygnięcia niż wygrana zespołu Hansiego Flicka. Ich rywal jest zdecydowanie najsłabszym w zespole lidze i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Transmisja sobotniego spotkania dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online.

Real Valladolid – FC Barcelona , transmisja w TV

Mecz Real Valladolid – FC Barcelona rozegrany zostanie w sobotę (3 maja) o godzinie 21:00. Transmisja „na żywo” w telewizji będzie prowadzona na kanale Eleven Sports 1. Komentatorami tego meczu będą Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

Real Valladolid – FC Barcelona, transmisja za darmo

Sobotnie spotkanie możesz również obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Valladolid – Barcelona zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz ten mecz

Real Valladolid – FC Barcelona, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz można obejrzeć także na platformie CANAL+ online. Pakiet Super Sport oraz paczka z kanałami Eleven Sports to aktualnie koszt 75 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z takiej oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Real Valladolid – FC Barcelona, sonda

Real Valladolid – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Poniżej znajdziesz informacje o aktualnych kursach bukmacherskich na mecz Real Valladolid – FC Barcelona. Wskazują one na to, że Duma Katalonii jest murowanym faworytem do zdobycia trzech punktów.

Real Valladolid FC Barcelona 13.0 8.10 1.19 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2025 08:12 .

Gdzie obejrzeć mecz Real Valladolid – Barcelona? Transmisja z meczu Real Valladolid – Barcelona będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy i o której odbędzie się spotkanie Real Valladolid – Barcelona? Mecz Real Valladolid – Barcelona rozegrany zostanie w sobotę (3 maja) o godzinie 21:00.

