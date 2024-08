DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Reklama

Real Madryt – Atalanta, gdzie oglądać?

Stadion Narodowy w Warszawie będzie gospodarzem środowego spotkania o Superpuchar Europy. Zmierzą się w nim triumfatorzy najważniejszych europejskich rozgrywek w poprzednim sezonie – Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Faworyzowany Real Madryt, wzmocniony Kylianem Mbappe, zmierzy się z włoską Atalantą Bergamo. Inny wynik niż triumf Królewskich będzie w tym meczu niespodzianką.

Dla obu drużyn będzie to również ostatni sprawdzian przed rozpoczęciem ligowej rywalizacji w najbliższy weekend. Spotkanie rozegrane zostanie w środę (14 sierpnia) o godzinie 21:00. Sprawdź typy na mecz Real Madryt – Atalanta. Spotkanie będzie transmitowane w telewizji i online.

Real Madryt – Atalanta, transmisja w TV

Spotkanie o Superpuchar Europy pomiędzy Realem Madryt i Atalantą odbędzie się w środę (14 sierpnia) o godzinie 21:00. Mecz będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Premium. Rywalizację skomentują Bartosz Gleń i Tomasz Ćwiąkała.

Real Madryt – Atalanta, transmisja online

Środowe spotkanie będzie można również oglądać dzięki usłudze CANAL+ online. Pełen pakiet sportowy obejmuje nie tylko dostęp do transmisji z Superpucharu, ale także do transmisji ze wszystkich meczów Ligi Mistrzów. Miesięczny koszt, przy rocznej ofercie to 65 zł. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

200 zł za gola Realu + 100 zł za bramkę Mbappe z kodem GOAL w BETFAN

Bardzo ciekawą promocje na mecz o Superpuchar Europy przygotował bukmacher BETFAN. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL możesz zgarnąć nawet 300 zł bonusu. Bukmacher oferuje 200 zł za choćby jednego gola zdobytego przez Real Madryt i dodatkowo 100 zł, jeżeli na listę strzelców wpisze się Kylian Mbappe. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z oferty.

Zarejestruj konto w BETFAN z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj wszystkie zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie dokładnie 30 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta kupon SOLO lub AKO obejmujący dowolny zakład na mecz Real – Atalanta. Łączny kurs kuponu musi wynosić minimum 2.00, a kupon musi zostać rozliczony do 14 sierpnia, 23:59. Stawka kuponu musi wynosić dokładnie 30 zł Jeżeli Real Madryt zdobędzie gola, otrzymasz freebet 200 zł. Jeżeli Mbappe trafi do siatki, freebet wyniesie łącznie 300 zł.

Real Madryt – Atalanta: kto wygra?

Kto zdobędzie Superpuchar Europy? Real Madryt 0% Atalanta 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Real Madryt

Atalanta

Real Madryt – Atalanta, kursy bukmacherskie

Real Madryt jest zdecydowanym faworytem środowego spotkania, co potwierdzają również kursy oferowane przez bukmacherów na ten mecz. W STS kurs na wygraną Królewskich wynosi 1.52.

Real Madryt Atalanta 1.52 4.75 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2024 11:30 .

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Atalanta? Mecz Real Madryt – Atalanta można oglądać na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Premium, a także w usłudze CANAL+ online. O której mecz Real Madryt – Atalanta? Spotkanie Real Madryt – Atalanta rozegrane zostanie w środe (14 sierpnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.