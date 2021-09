PSG – Manchester City: transmisja w TV oraz online. Wtorkowe spotkanie na Parc des Princes to największy hit 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mecz pomiędzy Paris Saint-Germain i Manchesterem City rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z tego pojedynku będzie dostępna na jednym z kanałów Cyfrowego Polsatu.

PSG – Manchester City, gdzie oglądać

Zespoły Paris Saint-Germain i Manchesteru City zaliczane są do wąskiego grona głównych kandydatów do końcowego triumfu w Lidze Mistrzów. Ich pojedynki w fazie grupowej możemy określać nawet przedwczesnym finałem. Kto ma większe szanse na triumf? Trudno powiedzieć. Obie drużyny mają po swojej stronie argumenty, które przemawiają na ich korzyść.

Manchester City rywalizację w Lidze Mistrzów rozpoczął od wysokiego zwycięstwa 6:3 z RB Lipsk. PSG zanotowało natomiast falstart. Takim niewątpliwie należy określić wyjazdowy remis z Club Brugge.

Na Parc des Princes emocji na pewno nie zabraknie. Obie drużyny wybiegną na murawę po pełną pulę, dlatego też możemy spodziewać się wielkiego widowiska. Dowiedz się więcej – sprawdź nasz typ na mecz PSG – Man City.

PSG – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Transmisji z meczu Paris Saint-Germain – Manchester City nie może zabraknąć w polskiej telewizji. Wtorkowy hit Ligi Mistrzów to obowiązkowa pozycja w telewizyjnej ramówce. Transmisja z meczu PSG – Manchester City w TV będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00.

PSG – Manchester City, transmisja online

Jeżeli nie masz dostępu do telewizora to nic straconej. Spotkanie będzie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu, bowiem będzie ono transmitowane poprzez usługę Polsat Go Box. Mecz będzie można więc obejrzeć także na urządzeniach mobilnych.

PSG – Manchester City, kursy bukmacherskie

Jednego jesteśmy pewni. Na San Siro we wtorkowy wieczór nie zabraknie emocji. Bukmacherzy, patrząc na oferowane przez nich na ten mecz kursy, obu drużynom dają wyrównane szanse na zgarnięcie pełnej puli.

Paris Saint-Germain Manchester City 3.10 3.53 2.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28. września 2021 12:18 .

