Z meczu Porto – Chelsea: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (7 kwietnia) o godzinie 21:00. Spotkanie na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan odbędzie się w ramach 1/4 finału Ligi Mistrzów. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Porto – Chelsea. Wszystko jest możliwe

Bardzo interesująco zapowiada się dzisiejsze starcie Smoków z londyńczykami. Porto do starcia podejdzie, mogąc pochwalić się serią trzech kolejnych zwycięstw. Wydaje się zatem, że portugalski team jest na fali wznoszącej. Ostatnią porażkę zanotował w rywalizacji z Juventusem. Nie miało to jednak wpływu na brak awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów przez drużynę Sergio Conceicao.

Tymczasem ekipa Thomasa Tuchela w trakcie minionego weekendu doznała dotkliwej porażki z West Bromwich Albion 2:5. Jednocześnie dobiegłą końca passa 15 spotkań bez porażki Chelsea. W tym czasie The Blues zaliczyli 11 zwycięstw oraz cztery remisy. Odnotujmy natomiast, że w poprzedniej rundzie rozgrywek przedstawiciel Premier League bez kłopotu poradził sobie z Atletico Madryt, wygrywając w dwumeczu 3:0.

Chelsea z Porto zmierzy się po raz pierwszy od grudnia 2015 roku. Wówczas obie ekipy rywalizowały ze sobą również w ramach elitarnych rozgrywek. Na Stamford Bridge londyńczycy wygrali 2:0. Tymczasem na Estadio do Dragao miał miejsce rezultat 2:1 dla Porto. Ogólnie w siedmiu ostatnich potyczkach między oboma zespołami angielska drużyna wygrywała pięciokrotnie. Raz górą było Porto i jeden mecz zakończył się remisem. W tych spotkaniach padło 19 goli i ani razu nie miał miejsca bezbramkowy remis. Dlatego mamy nadzieję, że dzisiaj też to nie będzie miało miejsca.

Porto – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Środowy bój na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów: Porto – Chelsea transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 2. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

Porto – Chelsea: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, będzie również dostępna w internecie. Mecz Porto – Chelsea online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Porto – Chelsea: kursy bukmacherskie

