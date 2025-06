W ostatnim meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Rumunią. Do meczu dojdzie we wtorek (3 czerwca) o godzinie 19:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Polska - Rumunia w TV i online.

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Polska – Rumunia: gdzie oglądać?

Reprezentantki Polski pewnie 4:0 pokonując Irlandię Północnym w ostatnim meczu Ligi Narodów zapewniły sobie już awans do dywizji A tych rozgrywek. We wtorek rozegrają ostatnie spotkanie, w którym zmierzą się przed własną publicznością z Rumunią. Dla Polek będzie to jeden z elementów przygotowań do czekających je w lipcu finałów Mistrzostw Europy. Transmisja wtorkowego meczu będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.

Polska – Rumunia: transmisja TV

Mecz Polska – Rumunia w ramach Ligi Narodów rozegrany zostanie we wtorek (3 czerwca) o godzinie 19:00. Mecz będzie transmitowany na kanale TVP Sport. Spotkanie skomentują Michał Zawacki i Joanna Tokarska.

Polska – Rumunia: stream online

Transmisja z wtorkowego spotkania będzie również dostępna drogą internetową. Mecz obejrzymy na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Polska – Rumunia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz Ligi Narodów? wygra Polska

będzie remis

wygra Rumunia wygra Polska 67%

będzie remis 0%

wygra Rumunia 33% 3+ Votes

Kiedy odbędzie się mecz Polska – Rumunia? Spotkanie Polska – Rumunia rozegrane zostanie we wtorek (3 czerwca) o godzinie 19:00. Gdzie obejrzeć mecz Polska – Rumunia? Mecz Polska – Rumunia będzie transmitowany na kanale TVP Sport.

