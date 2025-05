PressFocus Na zdjęciu: Siatkarze reprezentacji Polski

Polska – Niemcy: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn udział w towarzyskim turnieju Silesia Cup zakończy pojedynkiem z Niemcami. Dla trenera Nikoli Grbicia będzie to kolejna okazja do sprawdzenia kandydatów do gry w jego drużynie. Jest to jeden z elementów przygotowań do rozpoczynającej się wkrótce Ligi Narodów. Transmisja meczu, który rozegrany zostanie w Gliwicach, będzie dostępna zarówno w TV jak i online.

Polska – Niemcy: transmisja TV

Ostatni mecz turnieju Silesia Cup Polska – Niemcy rozegrany zostanie w sobotę (31 maja) o godzinie 19:00. Transmisja w TV będzie prowadzona „na żywo” na kanale Polsat Sport 1.

Polska – Niemcy: stream online

Mecz Polska – Niemcy można obejrzeć także za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi Polsat Box Go. Konieczne jest jednak w tym wypadku posiadanie odpowiedniego pakietu.

