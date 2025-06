W drugim meczu podczas turnieju Ligi Narodów w Chicago reprezentacja Polski zmierzy się z Kanadą. Sprawdzamy gdzie oglądać to spotkanie w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Semeniuk

Polska – Kanada: o której mecz Ligi Narodów?

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn w drugim meczu podczas turnieju w Chicago będzie chciała się zrehabilitować za porażkę z Włochami. Biało-czerwoni tym razem w roli wyraźnego faworyta zmierzą się z Kanadą. Siatkarscy fani, aby obejrzeć spotkanie będą musieli zarwać noc. Mecz Polska – Kanada odbędzie się bowiem w nocy z piątku na sobotę o godzinie 2:30 polskiego czasu.

Polska – Kanada: transmisja

Spotkanie będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i online. W TV mecz będzie można śledzić na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Drogą internetową transmisja ZA DARMO będzie dostępna w usłudze STS TV. Jak uzyskać do niej dostęp? To bardzo proste. Poniżej wyjaśniamy jak w prosty sposób uzyskać do niej dostęp.

