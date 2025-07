Action Plus Sports Images/Alamy Na zdjęciu: Gerwyn Price

Poland Darts Masters 2025: gdzie obejrzeć?

W dniach 4-5 lipca czołówka światowego darta ponownie zawita do Polski. Turniej w ramach Superbet Poland Darts Masters odbędzie się w Gliwicach. Do rywalizacji przystąpią między innymi tacy zawodnicy jak aktualny mistrz świata Luke Littler, ale także Michael van Gerwen, Stephen Bunting czy Gerwyn Price. Liczną reprezentację będzie miała również Polska. Do walki przystąpi między innymi Krzysztof Ratajski. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna tylko za pośrednictwem internetu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Poland Darts Masters 2025: transmisja za darmo

Rywalizację w ramach Poland Dart Masters 2025 będzie można oglądać za darmo za pośrednictwem internetu. Transmisje z obu dni, które rozpoczną się o godzinie 19:00, będą prowadzone na stronie tvpsport.pl, youtubowym kanale TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Bonus 300 zł za gola Polski od Superbet

Dwie świetne promocje na zbliżający się turniej przygotował Superbet. Bukmacher oferuje bonusy 501 zł za poprawny typ na zwycięstwo Luke’a Littlera w turnieju lub 400 zł za typ na wygraną dowolnego Polaka w 1/8 finału. Z jednej z tych ofert możesz skorzystać rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując podczas rejestracji zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład pojedynczy za minimum 2 zł

– wygraną dowolnego Polaka w 1/8 finału Poland Darts Masters 2025 [bonus 400 zł] lub

– wygraną Luke’a Littlera w całym turnieju Poland Darts Masters 2025 [bonus 501 zł] Jeśli kupon okaże się trafiony, to otrzymasz dodatkowy bonus 501 zł lub 400 zł w zależności od wybranej oferty.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Poland Darts Masters 2025: kto wygra?

Czy Luke Littler wygra Poland Darts Masters? Tak

Nie Tak 100%

Nie 0% 1+ Votes

Kiedy odbędzie się turniej Poland Darts Masters 2025? Turniej Poland Darts Masters 2025 rozegrany zostanie w Gliwicach w daniach 4-5 lipca. Gdzie obejrzeć turniej Poland Darts Masters 2025? Turniej Poland Darts Masters 2025 będzie transmitowany na stronie tvpsport.pl, youtubowym kanale TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.