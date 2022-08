PressFocus Na zdjęciu: Kacper Duda

Gdzie obejrzeć mecz Odra Opole – Wisła Kraków? Biała Gwiazda w piątkowym meczu zagra o utrzymanie miana jednej z niepokonanych w tym sezonie drużyn. Podopieczni Jerzego Brzęczka wybiegną na murawę w roli faworyta. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Odra – Wisła za darmo.

Odra Opole – Wisła Kraków, gdzie obejrzeć

Obie drużyny do piątkowego spotkania przystąpi w zupełnie odmiennych nastrojach. Gospodarze po trzech kolejkach nie mają na swoim koncie choćby jednego punktu. Po trzech kolejnych porażkach zamykają ligową tabelę i nie mają powodów do optymizmu przed konfrontacją z faworyzowaną Wisłą.

Wisła w dotychczasowych spotkaniach nie imponowała świetną formą, ale była bardzo skuteczna w defensywie i konkretna w ofensywie. To pozwoliło jej zdobyć siedem punktów w trzech meczach, dzięki czemu zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli. Do Opola drużyna Białej Gwiazdy jedzie z jednym celem, jakim jest zdobycie pełnej puli i umocnienie się w czołówce tabeli 1 Ligi.

Odra – Wisła, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Odry Opole z Wisłą Kraków rozegrane zostanie w piątek (5 sierpnia) o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na kanale Polsat Sport. Mecz będzie można obejrzeć także online za pośrednictwem usługi Polsat Box Go, do której teraz można otrzymać dostęp na miesiąc zupełnie za darmo. O tym co trzeba zrobić piszemy poniżej.

Odra – Wisła: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli nie masz w swoim telewizyjnym pakiecie kanału Polsat Sport, to nic straconego. Piątkowy mecz będzie mógł obejrzeć za pośrednictwem internetu i to zupełnie za darmo. Transmisja będzie bowiem dostępna w usłudze Polsat Box Go, a teraz dostęp do niej możesz otrzymać na cały miesiąc za darmo. Wystarczy spełnić dwa proste warunki promocji przygotowanej przez Fuksiarza.

Odra – Wisła, transmisja online

Internetowa transmisja będzie dostępna za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Powyżej znajdziesz informacje jak uzyskać dostęp do niej na miesiąc zupełnie za darmo i oglądać piątkowe spotkanie online.

Odra – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta piątkowego spotkania widzą drużynę Wisły Kraków. Przemawiają za nią przede wszystkim wyniki uzyskiwane na starcie obecnego sezonu.

1. liga Odra Opole Wisła Kraków 4.10 3.60 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2022 09:45 .

