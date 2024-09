PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Motor – Jagiellonia, gdzie oglądać?

Motor Lublin i Jagiellonia Białystok zagrają w środę w ramach zaległego spotkania 4. kolejki Ekstraklasy. Mistrzowie Polski nie mają szczególnie dobrej passy, choć w miniony weekend ograli Lechię Gdańsk. Motor z kolei przeplata lepsze występy z gorszymi, a co najważniejsze – utrzymuje się nad strefą spadkową.

Początek meczu w Lublinie o godzinie 19:00. Sprawdź nasze typy.

Motor – Jagiellonia, transmisja TV

Środowy mecz Motor Lublin – Jagiellonia Białystok będzie oczywiście dostępny w telewizji. Można go śledzić na kanałach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Motor – Jagiellonia, transmisja online

To spotkanie dostępne będzie także w internecie. Można je śledzić w usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Motor – Jagiellonia, kto wygra?

Motor – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

