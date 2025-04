Iga Świątek zmierzy się z Dianą Sznajder w dzisiejszym meczu o awans do ćwierćfinału turnieju w Madrycie. Sprawdzamy gdzie oglądać dzisiejszy mecz Świątek, który rozpocznie się o godzinie 13:00.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Dzisiejszy mecz Świątek: transmisja na żywo

Iga Świątek zagra dzisiaj o awans do ćwierćfinału turnieju w Madrycie. Na kortach w hiszpańskiej stolicy Polka odniosła już dwa zwycięstwa, pokonując Alexandrę Ealą i Lindę Noskovą. Teraz na jej drodze stanie Diana Sznajder, która obecnie zajmuje 13. miejsce w rankingu WTA. Co ciekawe będzie to pierwszy ich pojedynek w historii.

Mecz Świątek – Sznajder rozpocznie się o godzinie 13:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Mecz Świątek dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Dzisiejszy mecz Świątek Sznajder mogą oglądać dzięk transmisji za darmo dostępnej w usłudze STS TV. Transmisja z meczu będzie prowadzona również w telewizji na kanale CANAL+ Sport oraz w usłudze CANAL+ online.

O której gra Iga Świątek?

Mecz 1/8 finału, w którym Iga Świątek zmierzy się z Dianą Sznajder, odbędzie się w poniedziałek (28 kwietnia). Spotkanie, które rozegrane zostanie na korcie centralnym, rozpocznie się o 13:00.