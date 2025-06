ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Dzisiejszy mecz Świątek: transmisja na żywo

Iga Świątek rozpocznie dzisiaj udział w turnieju w Bad Homburg. Polka w meczu drugiej rundy zmierzy się z dobrze sobie znaną Wiktorią Azarenką, z którą wygrała 4 z 5 dotychczasowych meczów. We wtorek również będzie faworytką do zwycięstwa.

Dla Polki udział w tym turnieju to element przygotowań do udziału w Wimbledonie. Dzisiejszy mecz Świątek będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

Mecz Świątek dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Spotkanie Igi Świątek transmitowane będzie ZA DARMO na platformie STS TV. Wszystko co powinieneś zrobić, aby uzyskać dostęp do transmisji to zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku) oraz postawić dowolny kupon za min. 2 zł. Rywalizację będzie można śledzić także na kanale CANAL+ Sport 2.

O której gra Iga Świątek?

Iga Świątek udział w turnieju w Bad Homburg rozpocznie od meczu z Wiktorią Azarenką. Mecz odbędzie się we wtorek (24 czerwca) około godziny 16:00 polskiego czasu.