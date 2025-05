Iga Świątek powalczy dzisiaj o awans do kolejnego w karierze finału. W półfinałowym meczu w Madrycie zagra z Coco Gauff. Sprawdzamy gdzie oglądać dzisiejszy mecz Świątek w TV i online.

QSP/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Dzisiejszy mecz Świątek: transmisja na żywo

Iga Świątek zmierzy się dzisiaj z Coco Gauff w półfinałowym meczu turnieju w Madrycie. Polka ma bardzo dobry bilans bezpośrednich spotkań z Amerykanką, z którą wygrała 11 z 14 dotychczasowych meczów. W czwartek Świątek również wystąpi w roli faworytki. Polka podbudowana ćwierćfinałową wygraną z Madison Keys, mimo że w pierwszym secie przegrała aż 0:6.

Dzisiejszy mecz Świątek – Gauff rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja z tego meczu dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online. Przy okazji tego meczu można zgarnąć dostęp na 30 dni do platformy streamingowej CANAL+, na której można oglądać mecze z udziałem Poki.

Mecz Świątek dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz Igi Świątek o awans do finału będzie można oglądać za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku) oraz zagrać dowolny zakład za co najmniej 2 zł. W telewizji mecz będzie pokazywany na kanale CANAL+ Sport, natomiast drogą internetową również na platformie CANAL+ online.

O której gra Iga Świątek?

Iga Świątek półfinałowe spotkanie z Coco Gauff rozegra w czwartek (1 maja). Spotkanie na korcie centralnym w Madrycie rozpocznie się nie przed godziną 16:00.