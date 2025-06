Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt rozegra dzisiaj drugie spotkanie na Klubowych Mistrzostwach Świata. Po niespodziewanym remisie z Al Hilal w pierwszej kolejce, teraz Królewscy nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Tym razem drużyna Xabiego Alons zmierzy się z Pachucą, która w pierwszym meczu musiała uznać wyższość Red Bull Salzburg.

Dzisiejszy mecz Realu Madryt rozegrany zostanie o godzinie 21:00 polskiego czasu. Z meczu dostępna będzie transmisja za darmo na platformie Superbet TV. Spotkania KMŚ 2025, w tym dzisiejszy mecz Realu, są również transmitowane na platformie DAZN.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie obejrzeć?

W Polsce transmisje z Klubowych Mistrzostw Świata nie są dostępne w telewizji. Mecze można oglądać tylko online, a jedną z możliwości jest wspomniana usługa Superbet TV. Prawami do pokazywania spotkań dysponuje także platforma streamingowa DAZN.

Bonus 300 zł za zwycięstwo Realu Madryt

Niedzielne spotkanie to również okazja do odebrania extra bonusu 300 zł w specjalnej promocji Superbet. Można go zgarnąć typując za zaledwie 2 zł wygraną Realu Madryt. Do skorzystania z oferty uprawnia kod GOAL, który należy podać podczas rejestracji konta w Superbet. Poniżej wyjaśniamy wszystko krok po kroku.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład pojedynczy na zwycięstwo Realu Madryt w meczu z Pachucą Jeśli Real Madryt wygra spotkanie, otrzymasz dodatkowy bonus 300 zł

Mecz Realu Madryt: kto wygra?

Czy Real Madryt pokona Pachucę w niedzielnym meczu? Tak

Nie Tak 100%

Nie 0% 2+ Votes

