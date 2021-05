Real Madryt – Villarreal: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć mecz Real Madryt – Villarreal? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (22 maja) o godzinie 18:00. Spotkanie na Estadio Alfredo di Stefano odbędzie się w ramach 38. kolejki La Liga. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Real Madryt – Villarreal.

Real Madryt – Villarreal, gdzie w TV oglądać mecz La Liga

Przed nami ostatnia kolejka sezonu 2020/21 w La Liga. To także ostatni etap walki o mistrzostwo Hiszpanii. W grze pozostały dwie drużyny z Madrytu – Atletico i Real. W lepszej sytuacji przed ostatnimi spotkaniami jest drużyna Diego Simeone, która ma dwa punkty więcej od Królewskich. Jedenastka Zinedine’a Zidane’a nie zamierza się jednak poddawać i do końca będzie walczyć o obronę mistrzowskiego tytułu.

Podstawowym celem Realu Madryt jest zdobycie trzech punktów w dzisiejszym meczu z Villarreal. Królewscy będą musieli również liczyć na potknięcie Atletico Madryt w starciu z Realem Valladolid.

Drużynę Zinedine’a Zidane’a również czeka niełatwe zadanie, bowiem ich rywal również ma o co grać. Villarreal zajmuje aktualnie siódme miejsce w tabeli i cały czas walczy o miejsce w pierwszej piątce. Do zajmującego to miejsce Realu Sociedad traci tylko jeden punkt.

Real Madryt – Villarreal, transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz w Madrycie będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 38. kolejki La Liga: Real Madryt – Villarreal transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Premium. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 18:00 skomentują Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała.

Real Madryt – Villarreal, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Estadio Alfredo di Stefano, będzie również dostępna w internecie. Mecz Real Madryt – Villarreal online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

Real Madryt – Villarreal: transmisja na platformie bukmachera

Mecze hiszpańskiej La Liga można oglądać nie tylko w telewizji, czy stronach internetowych i oficjalnych aplikacjach oferowanych przez nadawców. Transmisje ze spotkań dostępne są również na platformach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu Real Madryt – Villarreal na żywo jest również dostępny na stronach zakładów bukmacherskich STS i Fortuna.

Real Madryt – Villarreal, kursy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie ma zdecydowanego faworyta i jest nim zespół Realu Madryt. Podobnego zdania są bukmacherzy oferujący zakłady na to spotkanie.

Real Madryt Villarreal 1.47 5.00 6.80 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 22. maja 2021 11:08 .

