Mecz PSG dzisiaj: transmisja

Paris Saint-Germain w swoim ostatnim meczu fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata zmierzy się dzisiaj ze Seattle Sounders. Paryżanie są zdecydowanym faworytem do zwycięstwa, a wygrana da im przepustkę do fazy pucharowej. Do tej pory drużyna Luisa Enrique efektownie 4:0 pokonała Atletico Madryt oraz niespodziewanie przegrała 0:1 z Botafogo.

Dzisiejszy mecz PSG rozpocznie się o godzinie 21:00. Mecz będzie można obejrzeć za darmo na platformie Superbet TV. Poniedziałkowe spotkanie będzie również transmitowane przez DAZN.

Mecz PSG dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisja z dzisiejszego meczu PSG dostępna będzie tylko za pośrednictwem internetu. Transmisje dostępne będą za pośrednictwem platform Superbet TV i DAZN.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.