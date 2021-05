Chelsea – Leicester: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Leicester? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (15 maja) o godzinie 18:15. Spotkanie na Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć finał Pucharu Anglii.

Chelsea – Leicester, gdzie obejrzeć finał Pucharu Anglii?

W sobotę Chelsea stanie przed szansą zdobycia pierwszego trofeum pod wodzą Thomasa Tuchela. Dla niemieckiego szkoleniowca byłaby to niewątpliwie świetna nagroda za dotychczasową pracę, którą wykonał w klubie ze Stamford Bridge. Tuchel pracuje z zespołem The Blues niespełna pół roku, a ma szansę zakończyć sezon z dwoma trofeami. Poza sobotnim finałem Pucharu Anglii, 29 maja The Blues zmierzą się o triumf w Lidze Mistrzów z Manchesterem City.

W roli faworyta do sobotniego spotkania przystąpi Chelsea, która będzie chciała również zrewanżować rywalowi za ligową porażkę. W styczniu Lisy na własnym stadionie pokonały The Blues 1:0. Londyńskiego zespołu nie prowadził jednak wówczas jeszcze Thomas Tuchel.

W poprzednim sezonie obie drużyny również miały okazję rywalizować ze sobą w Pucharze Anglii. Wówczas spotkały się już w ćwierćfinale, który na swoją korzyść rozstrzygnęła Chelsea. Jak będzie tym razem? Dowiedź się więcej – sprawdź nasz typ na mecz Chelsea – Leicester.

Chelsea – Leicester, transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz na londyńskim Wembley będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z finałowego meczu Pucharu Anglii: Chelsea – Leicester transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 18:15 skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

Chelsea – Leicester, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Londynie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Chelsea – Leicester online na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej Eleven Sports – elevensports.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

Chelsea – Leicester, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta do zwycięstwa w sobotnim finale Pucharu Anglii upatrują w zespole The Blues. Wskazują na to kursy oferowane przez nich na to spotkanie.

Chelsea Leicester 1.96 3.60 4.30 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 15. maja 2021 10:50 .

