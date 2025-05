MB Media Solutions/Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Mecz Chelsea dzisiaj: transmisja

Chelsea FC rozegra dzisiaj finałowy mecz Ligi Konferencji. We Wrocławiu The Blues zmierzą się z Realem Betis. Londyński klub do tej pory nie miał okazji rywalizować o to trofeum. Wcześniej triumfował między innymi w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Pucharze Zdobywców Pucharów. Teraz będzie miał okazję dołożenia kolejnego pucharu do swojej kolekcji.

Mecz Chelsea – Real Betis rozegrany zostanie o godzinie 21:00. Transmisja z finałowego spotkania będzie dostępna zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Chelsea dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Dzisiejszy finałowy mecz Chelsea w Lidze Konferencji kibice mogą śledzić zarówno w TV, jak i drogą internetową. W telewizji transmisja dostępna będzie na kilku kanałach – Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Za pośrednictwem internetu rywalizację będzie można śledzić w usłudze Polsat Box Go.

Mecz Chelsea: kto wygra?

Czy Chelsea wygra Ligę Konferencji? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.