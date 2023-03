PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Manchester United – Fulham, gdzie oglądać

Manchester United choć nie tak dawno doznał upokarzającej porażki z Liverpoolem aż 0:7 jest w znakomitej formie w tym sezonie. United dotarli do ćwierćfinału Ligi Europy, wygrali Puchar Ligi Angielskiej, a teraz są bliscy awansu do kolejnej rundy Pucharu Anglii. Fulham przystąpi do tego pojedynku po dwóch porażkach z rzędu i raczej mało prawdopodobne jest, aby zdołali się przełamać w pojedynku z tak trudnym rywalem.

Manchester United – Fulham, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Manchesteru United z Fulham rozgrywane w ramach ćwierćfinału Pucharu Anglii będzie dostępne na antenie Eleven Sports 3.

Manchester United – Fulham, transmisja online

Niedzielny mecz Pucharu Anglii będzie również dostępny w usłudze CANAL+ Online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł. Jeśli jednak skorzystacie z naszej promocji i zdecydujecie się od razu wykupić 6-miesięczną subskrypcję z góry to zapłacicie jedynie 354 zł oszczędzając aż 60 zł.

Manchester United – Fulham, transmisja online za darmo

Starcie United z Fulham możecie również obejrzeć całkowicie za darmo. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji musicie jednak spełnić dwa proste warunki. Przede wszystkim zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj jeden dowolny kupon na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.

Manchester United – Fulham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu Pucharu Anglii jest Manchester United, a kursy na wygraną Czerwonych Diabłów oscylują wokół 1,45.

Manchester United Fulham 1.43 5.00 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2023 08:59 .