PressFocus Na zdjęciu: Roberto Carlos podczas losowania Ligi Mistrzów

Losowanie Ligi Mistrzów: transmisja w TV i online. Znamy już komplet 32 uczestników fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23. Podczas czwartkowego losowania w Stambule drużyny zostaną podzielone na osiem grup po cztery zespoły. Sprawdź gdzie obejrzeć losowanie grup Ligi Mistrzów.

Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Mistrzów?

W tym tygodniu wyłonionych zostało ostatnich sześć zespołów, które w tym sezonie będą miały okazję rywalizować w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dołączyły one do 26 drużyn, które udział miały zapewniony już wcześniej. Wśród nich znajduje się oczywiście triumfator ostatniej edycji – Real Madryt. Królewscy także w tym sezonie zaliczani są do grona kandydatów do końcowego sukcesu.

Skład poszczególnych grup poznamy już w czwartek (25 sierpnia). Wyłoni je losowanie, którego ceremonia odbędzie się w Stambule. Tureckie miasto będzie również gospodarzem finałowego spotkania.

Losowanie Ligi Mistrzów: transmisja W TV

Ceremonię losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja losowania, które rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1. Losowanie będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Dostęp do kanałów Polsat Sport Premium można teraz uzyskać w bardzo atrakcyjnej cenie. Jak? Wyjaśniamy to poniżej.

Losowanie Ligi Mistrzów: transmisja online

Transmisja online z czwartkowego losowania Ligi Mistrzów będzie dostępna w usługach Polsat Box Go i CANAL+ online. W przypadku drugiej z nich dostęp do pakietu obejmującego kanały Polsat Sport Premium, ale także wszystkie CANAL+ i Eleven Sports można uzyskać w świetnej cenie, oszczędzając aż 120 zł! Rejestrując się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony i decydując się na półroczny dostęp do takiego pakietu zapłacimy tylko 240 zł, zamiast 360 zł w standardowej ofercie.

6-miesięczny dostęp do pakietu: CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports – 240 zł (zamiast 360 zł)

O której losowanie Ligi Mistrzów?

Losowanie grup Ligi Mistrzów 2022/23 odbędzie się już w czwartek (25 sierpnia) w Stambule. Ceremonia losowania rozpocznie się o godzinie 18:00.