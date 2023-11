Liverpool FC - LASK Linz: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Reds są o krok od awansu do fazy pucharowej Ligi Europy. Dadzą radę czerwonej latarni grupy E? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – LASK, gdzie oglądać

Liverpool do niedawna rozgrywał idealny sezon w Lidze Europy. Ostatnia porażka z Tuluzą sprawiła jednak, że The Reds wciąż muszą walczyć o awans, a najlepiej o pierwsze miejsce. To gwarantowałoby bowiem bezpośredni przeskok do fazy 1/8 finału. Na ten moment mają dwa oczka przewagi nad niedawnym pogromcą. W piątej kolejce zmierzą się z kolei z najsłabszą ekipą stawki, LASK Linz. Austriacy zdobyli ostatnio swoje pierwsze punkty, pokonując pewnie Royale Union.

Sprawdź nasze typy na Liverpool – LASK.

Liverpool – LASK, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmisji meczów Ligi Europy w Polsce posiada platforma streamingowa Viaplay. Czwartkowy mecz nie będzie zatem dostępny w tradycyjnej telewizji.

Liverpool – LASK, transmisja online

Spotkanie Ligi Europy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Anfield Road.

Liverpool – LASK, kursy bukmacherskie

The Reds są wielkimi faworytami czwartkowego starcia w ramach Ligi Europy.

Liverpool FC LASK Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2023 08:01 .

