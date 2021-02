Dzisiaj o godzinie 21:15 rozegrany zostanie mecz Premier League: Liverpool – Brighton. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Liverpool – Brighton. W pościgu za ekipami z Manchesteru

Podopieczni Juergena Kloppa przed dzisiejszym starciem tracą cztery punkty do prowadzącego duetu z Manchesteru. Liderem rozgrywek jest ekipa Josepa Guardioli, a za nią zadomowili się piłkarze Czerwonych Diabłów, którzy we wtorek rozbili w pył Southampton aż 9:0. Zatem The Reds nie mają wyjścia i muszą wygrać dzisiejsze spotkania, aby strata do wymienionej dwójki nie była zbyt duża.

Tymczasem zespół Mew broniący się przed spadkiem z ligi w trakcie minionego weekendu niespodziewanie pokonał Tottenham Hotspur. Drużyna z Falmer Stadium wygrała z ekipą Jose Mourinho 1:0. Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach Brighton z placu gry na tarczy nie schodziło ani razu, notując trzy zwycięstwa i remis.

Zdecydowanie ekipa Niebiesko-białych nie radzi sobie jednak w ostatnim czasie z Liverpoolem. 11 ostatnich meczów z udziałem obu drużyn to dziewięć zwycięstw The Reds i dwa podziały punktów. Brighton po raz ostatni pokonał Liverpool w 1982 roku, zwyciężając wówczas 1:0.

Więcej o meczu Liverpool – Brighton w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Liverpool – Brighton: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Anfield Road będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Premier League: Liverpool – Brighton transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:15. Rywalizację skomentują Marcin Rosłoń i Tomasz Ćwiąkała.

Liverpool – Brighton, transmisja online

Transmisja środowego meczu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Liverpool – Brighton: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.