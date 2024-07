Liverpool i Arsenal zmierzą się w nocy ze środy na czwartek w towarzyskim spotkaniu. Mecz odbędzie się w Filadelfii. Sprawdzamy gdzie oglądać to spotkanie.

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Arsenal, gdzie oglądać?

Dwa czołowe kluby Premier League zmierzą się w towarzyskim spotkaniu w ramach swojego tournee za oceanem. Na Lincoln Financial Field w Filadelfii Liverpool zagra z Arsenalem. Będą to dla nich kolejne mecze podczas przygotowań do nowego sezonu.

Liverpool już bez Juergena Kloppa na trenerskiej ławce zdążył rozegrać jeden mecz, w którym skromnie 1:0 pokonał Real Betis. Z kolei Kanonierzy prezentowali się już dwukrotnie, najpierw pokonując po rzutach karnych Bournemouth, a następnie wygrywając 2:1 z Manchesterem United. Transmisja meczu, który odbędzie się w nocy, będzie dostępna online.

Liverpool – Arsenal, transmisja w TV

Mecz Liverpoolu z Arsenalem odbędzie się w nocy ze środy na czwartek, a jego początek zaplanowany został na godzinę 1:30 polskiego czasu. Niestety transmisja z tego pojedynku nie będzie dostępna w żadnej polskiej telewizji. Mecz będzie można oglądać tylko za pośrednictwem internetu,

Liverpool – Arsenal, transmisja online

Pojedynek The Reds z Kanonierami można oglądać korzystając z internetu. Transmisje na swoich oficjalnych platformach (LFCTV GO i Arsenal TV) udostępniają oba kluby. W przypadku platformy Liverpoolu warto zwrócić uwagę, że pierwszy miesiąc dostępu jest obecnie za darmo.

Liverpool – Arsenal: kto wygra?

Jak zakończy się mecz Liverpool – Arsenal? wygraną Liverpoolu 0% remisem 0% wygraną Arsenalu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Liverpoolu

remisem

wygraną Arsenalu

Liverpool – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują w tym meczu wyraźnego faworyta. Kursy na wygraną jednej i drugiej drużyny są porównywalne.

Liverpool FC Arsenal 2.65 3.50 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 lipca 2024 08:07 .

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Arsenal? Mecz Liverpool – Arsenal można oglądać jedynie na klubowych platformach telewizyjnych obu zespołów. O której mecz Liverpool – Arsenal? Spotkanie Liverpool – Arsenal rozegrane zostanie w nocy ze środy na czwartek (31 lipca/1 sierpnia) o godzinie 01:30 polskiego czasu.

