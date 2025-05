PA Images/Alamy Na zdjęciu: Magda Linette

Linette – Rybakina, gdzie obejrzeć?

Magda Linette w Starsbourgu odprawiła już z kwitkiem Barborę Krejcikovą i Rebeccę Sramkovą, docierając do ćwierćfinału. W walce o półfinał czeka ją jednak duże wyzwanie, bowiem jej rywalka będzie Jelena Rybakina. To reprezentantka Kazachstanu przystąpi do tej rywalizacji w roli faworytki.

Będzie to trzeci pojedynek Linette z Rybakiną. Dotychczasowe dwa zakończyły się wygranymi Kazaszki, ale ostatni raz miały okazję rywalizować ze sobą w 2023 roku. Czwartkowe spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie i Linette na pewno nie stoi na straconej pozycji. Rywalizację o awans do półfinału będzie można oglądać dzięki transmisjom dostępnym w telewizji i za pośrednictwem internetu.

Mecz Linette dzisiaj, gdzie obejrzeć transmisję na żywo?

Mecz Linette – Rybakina rozegrany zostanie w czwartek (22 maja) o godzinie 11:00. Z meczu dostępna będzie transmisja „na żywo” w telewizji. Mecz pokazywany będzie na kanale CANAL+ Sport 2.

Mecz Linette dzisiaj, transmisja za darmo

Ćwierćfinałowe spotkanie Linette – Rybakina można obejrzeć za darmo dzięki platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do niej jest bardzo łatwe, bowiem wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Linette – Rybakina, typ kibiców

Linette – Rybakina, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowaną faworytką czwartkowego meczu jest Jelena Rybakina. Wystarczy sprawdzić aktualne kursy oferowane przez nich na to spotkanie. Prezentujemy je poniżej.

Magda Linette Jelena Rybakina 4.40 1.20 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 22 maja 2025 09:28 .

Gdzie oglądać mecz Linette – Rybakina? Transmisja z meczu Linette – Rybakina będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Linette – Rybakina? Mecz Linette – Rybakina rozegrany zostanie w czwartek (22 maja) o godzinie 11:00.

