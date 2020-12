Legia – Stal: transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 20:30 rozegrany zostanie mecz PKO Ekstraklasy: Legia – Stal. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Legia – Stal: Lider skonfrontuje siły z beniaminkiem

Legia Warszawa ze Stalą Mielec zagra, chcąc kontynuować serię bez porażki. Bezsprzecznie w lepszych nastrojach podejdą do spotkania podopieczni Czesława Michniewicza, którzy w swoich ostatnich dziesięciu meczach, byli górą osiem razy.

Batalia z udziałem Wojskowych i mielczan to drugie piątkowe spotkanie ligowe w ramach 14. kolejki. Gospodarze podejdą do niego po zwycięstwie nad Wisłą Kraków (2:1). Tymczasem drużyna z Podkarpacia ma za sobą remis z Lechem Poznań (1:1).

Oczywiście w roli faworyta do tej konfrontacji podejdą mistrzowie Polski. Niewątpliwie jednak goście mają zamiar zrobić wszystko, co w ich mocy, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w czerwcu 2018 roku, gdy legioniści wygrali 3:2 spotkanie kontrolne. Warte odnotowania jest, że w ostatnich pięciu meczach między oboma zespołami Legia była górą za każdym razem.

Legia – Stal: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie w Warszawie będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu PKO Ekstraklasy: Legia – Stal transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Rywalizację skomentują Rafał Wolski i Tomasz Wieszczycki.

Legia – Stal: transmisja online

Transmisja piątkowego meczu PKO Ekstraklasy w Warszawie będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Legia – Stal: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.