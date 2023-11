Lazio - AS Roma: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Derby della Capitale to spotkanie, które najbardziej elektryzuje fanów calcio w ten weekend. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i w internecie.

fot. Imago / Riccardo Antimiani Na zdjęciu: Jose Mourinho

Lazio – AS Roma, gdzie oglądać

Lazio i AS Roma to zespoły, które w tabeli ligi włoskiej dzieli różnica tylko jednego punktu. Drużyna Maurizio Sarriego w tej kampanii wygrała pięć razy, w jednym spotkaniu zremisowała i pięć meczów przegrała. Z kolei Giallorossi wygrali w pięciu spotkaniach, w dwóch dzielili się punktami i po czterech schodzili z placu gry na tarczy.

Lazio do niedzielnego meczu podejdzie, chcąc podnieść się z kolan po przegranej w lidze z Bolognią (0:1). Aczkolwiek w środku tygodnia stołeczna ekipa pokonała Feyenoord Rotterdam (1:0) w Lidze Mistrzów. AS Roma przegrała z kolei ostatnio ze Slavią Pragą (0:2) na europejskiej scenie, a w Serie A pokonała Lecce (2:1).

Lazio – AS Roma, transmisja na żywo w TV

Najciekawsze niedzielne spotkanie w lidze włoskiej będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2 od godziny 18:00. Spotkanie skomentują Julian Kowalski i Tomasz Zieliński.

Lazio – AS Roma, transmisja za darmo

Mecz na Stadio Olimpico można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Lazio – AS Roma zostanie odblokowany

Lazio – AS Roma, transmisja online

CANAL+ online również umożliwia śledzenie spotkań Serie A. Korzystając z naszej promocji, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Wystarczy, że założysz konto, korzystając z tego linku, a za roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz miesięcznie tylko 54 złote. W normalnych warunkach ta kwota wynosi zaś 74 złote.

Lazio – AS Roma, kursy bukmacherskie

Twardy orzech do zgryzienia można mieć ze wskazaniem faworyta do zwycięstwa w derbach Rzymu. Kurs na zwycięstwo Lazio został oszacowany na 3.00. Z kolei opcja na wygraną AS Roma kształtuje się w wysokości 2.70. Remis wyceniono na 3.10.

Lazio Rzym AS Roma Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2023 04:43 .

