Gdzie oglądać KSW 99?

Fani mieszanych sztuk walki wyczekują już na 100. edycję gali KSW. Zanim to jednak nastąpi, już w sobotę czeka nas gala oznaczona numerem 99. Początkowo miała ona się odbyć w Czechach, ale ostatecznie została przeniesiona do Gliwic. W walce wieczoru Stefan Vojcak zmierzy się z Michalem Martinkiem. Łącznie czeka nas 10 pojedynków. Będzie to jednocześnie ostatnia gala, która będzie transmitowana na platformie Viaplay. Dostęp do transmisji będą mieli posiadacze pakietu Total, którego cena wynosi 55 zł miesięcznie.

KSW 99: kiedy i o której godzinie gala?

Gala KSW 99 odbędzie w Małej Hali w Gliwicach. Odbędzie się w sobotę (19 października) o godzinie 19:00.

KSW 99: karta walk

Jak już wspomnieliśmy, w ramach gali KSW 99 czeka nas 10 pojedynków. Karta walk zdominowana jest przez zawodników pochodzących z Czech, bowiem właśnie w tym kraju miała się pierwotnie odbyć.

Stefan Vojcak – Michal Martínek

Matus Juracek – Kacper Koziorzębski

Maciej Różański – Vojtech Garba

Hanka Gelnarova – Dominika Steczkowska

Wojciech Kazieczko – Josef Stummer

Jan Siroky – Gino Van Steenis

Vasil Ducar – Bartosz Kurek

Michał Sobiech – Karol Kutyła

Tobiasz Le – Matej Val

Adam Niedźwiedź – Viktor Cervinsky

