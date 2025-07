W sobotę, 19 lipca, odbędzie się gala KSW 108. Tym razem zawodniczy gościć będą w Szczecinie. Sprawdzamy gdzie oglądać galę KSW 108 i jak uzyskać dostęp do transmisji.

PressFocus Na zdjęciu: Pas KSW

Oglądaj galę XTB KSW 108 ZA DARMO. Odbierz voucher od bukmachera Fortuna!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie oglądać KSW 108?

Organizatorzy gali KSW 108, która będzie gościć w hali Urania w Olsztynie, przygotowali dziewięć pojedynków. W najważniejszych z nich Adam Soldaev zmierzy się z Leo Brichtą, natomiast Ibragim Chuzhigaev z Marcinem Wójcikiem. Inne starcia również zapowiadają się bardzo ciekawie. Transmisja gali KSW 108 będzie dostępna na kanałach i w serwisie streamingowym CANAL+.

KSW 108: transmisja

Prawami do pokazywania KSW w Polsce dysponuje stacja CANAL+. Sobotnią galę nr 108 będzie można obejrzeć „na żywo” na kanale CANAL+ Extra 1. Transmisja dostępna będzie także w serwisie streamingowym CANAL+. Teraz dostęp do pakietu Super Sport, pozwalającego na obejrzenie gali KSW 108, można uzyskać za darmo w ofercie Fortuny. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Dostęp do CANAL+ za darmo – jak odebrać?

Zarejestruj się TUTAJ z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

KSW 108: ile kosztuje PPV

Galę KSW 108 można obejrzeć korzystając z jednej z usług CANAL+. Aby obejrzeć sobotnie walki, które odbędą się w Olsztynie, w standardowej ofercie trzeba zapłacić 39 zł za miesięczny dostęp. Wyżej przedstawiliśmy jednak ofertę Fortuny, dzięki której dostęp można uzyskać za darmo na 30 dni.

KSW 108: kiedy i o której godzinie gala?

Gala KSW 108 zaplanowana została na sobotę (19 lipca) i rozpocznie się o godzinie 19:00.

