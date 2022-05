PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Jagiellonia – Legia: transmisja w TV i stream online. W jednym z piątkowych meczów przedostatniej kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia zagra o zapewnienie sobie utrzymania w lidze. Sprawdź gdzie transmitowany będzie ten pojedynek i jak obejrzeć go zupełnie za darmo.

Jagiellonia – Legia, gdzie obejrzeć

Jagiellonia raczej nie musi obawiać się o utrzymanie, bowiem zajmując 13. miejsce w tabeli ma pięć punktów nad strefą spadkową. W piątkowy wieczór drużyna Piotra Nowaka może dopełnić jednak formalności. Aby nie oglądać się na wyniki innych zespołów, musi przed własną publicznością odnieść zwycięstwo. Nie będzie o to jednak łatwo, bowiem jej rywalem będzie Legia.

Legia w ostatniej kolejce przerwała serię trzech kolejnych ligowych porażek. Drużyna Aleksandara Vukovicia po szalony spotkaniu pokonała 5:3 Górnik Zabrze i aktualnie zajmuje 10. miejsce. Celem warszawskiej drużyny na ostatnie dwie kolejki są dwa zwycięstwa i poprawienie swojej pozycji w tabeli. Do siódmego obecnie Radomiaka traci pięć punktów.

W pierwszym pojedynku obu drużyn w tym sezonie obejrzeliśmy tylko jednego gola. Legia przed własną publicznością wygrała skromnie 1:0. Czy teraz padnie więcej bramek? Sprawdź typy na mecz Jagiellonia – Legia.

Jagiellonia – Legia, transmisja na żywo w TV

Piątkowe spotkanie 33. kolejki PKO Ekstraklasy, które rozegrane zostanie w Białymstoku, będzie transmitowane na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Radosław Majdan.

Jagiellonia – Legia: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli nie masz dostępu do telewizora i chciałbyś obejrzeć mecz zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu, to warto skorzystać z promocji przygotowanej prze bukmachera eWinner, który umożliwia odebranie za darmo voucheru na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Wystarczy spełnić poniższe proste warunki.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Jagiellonia – Legia, transmisja online

Piątkowe spotkanie za pośrednictwem internetu obejrzymy dzięki usłudze Canal+ online, która pozwala oglądać wszystkie spotkania Ekstraklasy. Teraz można uzyskać do niej dostęp na 30 dni za darmo. Pozwala na to opisana powyżej oferta bukmachera eWinner.

Jagiellonia – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli lekkiego faworyta do zwycięstwa w piątkowym meczu stawiają piłkarzy Legii. Nie oznacza to jednak, że Jagiellonia jest przez nich pozbawiana szans na zdobycie kompletu punktów.

Jagiellonia Białystok Legia Warszawa 3.25 3.40 2.39 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2022 11:41 .

