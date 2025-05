ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Djoković, gdzie obejrzeć?

Hubert Hurkacz zagra w sobotę o dziesiąte zwycięstwo w turnieju ATP. Polak w półfinale turnieju w Genewie bez większych problemów pokonał Sebastiana Ofnera i awansował do finału. Tak czeka go nie lada wyzwanie. Po przeciwnej stronie kortu stanie bowiem Novak Djoković, który zagra o setny triumf. Zajmujący szóste miejsce w rankingu ATP Serb jest oczywiście wyraźnym faworytem tego spotkania.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Będzie to już ósmy pojedynek Hurkacza z Djokoviciem. Bilans dotychczasowych konfrontacji nie może napawać optymizmem reprezentanta Polski, bowiem wszystkie siedem rozegranych meczów zakończyło się wygranymi Djokovicia. Finałowe spotkanie będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

Mecz Hurkacza dzisiaj, gdzie obejrzeć transmisję na żywo?

Finał Hurkacz – Djoković rozegrany zostanie w sobotę (24 maja) o godzinie 15:00. W telewizji transmisja „na żywo” będzie dostępna na kanale Polsat Sport 1.

Mecz Hurkacza dzisiaj, transmisja za darmo

Finałowy mecz z udziałem Huberta Hurkacza można oglądać za darmo dzięki transmisji na platformie STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystaczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Hurkacz – Djoković zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hurkacz – Djoković, typ kibiców

Kto wygra turniej w Genewie? Hurkacz

Djoković Hurkacz

Djoković 0 Votes

Hurkacz – Djoković, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego finału jest Novak Djoković, co nie może dziwić biorąc pod uwagę ogromne doświadczenie Serba, ale również to, że jest wyżej notowany od Polaka. Potwierdzają to również kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów.

Hubert Hurkacz Novak Djoković 3.30 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 24 maja 2025 06:34 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Djoković? Transmisja z meczu Hurkacz – Djoković będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Polsat Sport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Djoković? Mecz Hurkacz – Djoković rozegrany zostanie w sobotę (24 maja) o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.