Hellas – Milan, gdzie oglądać

Hellas po słabej pierwszej części sezonu obecnie prezentuje się z dosyć dobrej strony. Zespół z Werony ma na swoim koncie dwie wygrane z rzędu, a w niedzielę będzie chciał sprawić wiele trudności Milanowi. Rossoneri mogą być nieco zmęczeni po czwartkowym meczu Ligi Europy ze Slavią Praga. Choć wciąż są zdecydowanym faworytem to ewentualny remis nie będzie dużą niespodzianką.

Hellas – Milan, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz Hellas – Milan będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 2. Początek o godzinie 15:00.

Hellas – Milan, transmisja online

Ten pojedynek możesz także obejrzeć online również dzięki usłudze STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do meczu Serie A zostanie odblokowany.

Mecz Rossonerich możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Hellas – Milan, kursy bukmacherskie

Biorąc uwagę miejsca zajmowane w tabeli przez obie drużyny oraz potencjał piłkarski to nie może dziwić, że to Milan jest faworytem. Warto jednak zwrócić uwagę na dobrą formę Hellasu Werona.

Gdzie obejrzeć mecz Hellas – Milan? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 2 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Hellas – Milan? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 17 marca, o godzinie 15:00.

