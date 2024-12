fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Bednarczyk

Górnik – Stal, gdzie oglądać?

Górnik Łęczna to jeden z kandydatów do awansu do Ekstraklasy, a Stal Stalowa Wola broni się przed spadkiem do drugiej ligi. W niedzielę faworyt będzie oczywisty – to ekipa Pavola Stano. Beniaminek ma problemy ze zdobywaniem punktów, a w ostatnich dwóch meczach stracił aż dziesięć goli. Górnik musi wygrać, jeśli chce utrzymać blisko dystans z czołówką.

Górnik – Stal, transmisja TV

Mecz Górnik Łęczna – Stal Stalowa Wola rozpocznie się o godzinie 17:00. Nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Można go śledzić wyłącznie w internecie.

Górnik – Stal, transmisja online

To spotkanie można obejrzeć w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Istnieje także możliwość śledzenia go w usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

Górnik – Stal, kto wygra?

Górnik – Stal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – wielkim faworytem tego meczu jest Górnik Łęczna. Kurs na wygraną gospodarzy to tylko 1.76. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Stali Stalowa Wola jest to 4.20. Kurs na remis wynosi z kolei 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Górnik Łęczna Stal Stalowa Wola Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2024 09:33 .

Gdzie oglądać mecz Górnik Łęczna – Stal Stalowa Wola? Transmisja spotkania będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Górnik Łęczna – Stal Stalowa Wola? Mecz odbędzie się w niedzielę (1 grudnia) o godzinie 17:00.

