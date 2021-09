Nieco w cieniu rywalizacji w Premier League, najlepsze angielskie kluby rywalizują również w krajowych pucharach. We wtorek i środę czekają je pojedynki w ramach 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup). Kilka meczów zapowiada się niezwykle ciekawie, a niektóre z nich będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Gdzie oglądać Puchar Ligi Angielskiej?

1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej – transmisje w TV i online

W grze o jeden z angielskich krajowych pucharów pozostały 32 drużyny, które mecze w ramach 1/16 finału Carabao Cup rozegrają we wtorek i środę. Dzisiaj na boisko wybiegnie między innymi mistrz Anglii – Manchester City, który na Etihad Stadium zmierzy się z Wycombe Wanderers. Podopieczni Josepa Guardioli są murowanym faworytem do awansu do kolejnej rundy.

W roli faworyta na murawie pojawią się również piłkarze Liverpoolu, którzy jednak będą mieli po drugiej stronie znacznie bardziej wymagającego przeciwnika. The Reds czeka wyjazdowy pojedynek na Carrow Road z innym przedstawicielem Premier League – Norwich City. Mecz ten będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Eleven Sports 3.

Emocji nie zabraknie również w środę, kiedy Chelsea podejmować będzie na Stamford Bridge Aston Villę, natomiast Manchester United zmierzy się z West Hamem United. Transmisje z obu spotkań także będą dostępne w polskiej telewizji. Pierwszy mecz będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1, natomiast drugi na Eleven Sports 3.

Transmisje z trzech wspomnianych spotkań będzie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu – na internetowej stronie elevensports.pl.

Zobacz także: 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej: typy, kursy, zapowiedź (21-22.09.2021)

Terminarz 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej

wtorek (21 września):

20:45 Brentford – Oldham

20:45 Burnley – Rochdale

20:45 Fulham – Leeds

20:45 Manchester City – Wycombe

20:45 Norwich – Liverpool

20:45 Preston – Cheltenham

20:45 QPR – Everton

20:45 Sheffield Utd – Southampton

20:45 Watford – Stoke

20:45 Wigan – Sunderland



środa (22 września):

20:30 Brighton – Swansea

20:45 Arsenal – Wimbledon

20:45 Chelsea – Aston Villa

20:45 Manchester United – West Ham

20:45 Millwall – Leicester

20:45 Wolverhampton – Tottenham

1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej – kursy

20:45 21. września 2021 Queens Park Rangers Everton 3.90 3.70 1.92 20:45 21. września 2021 Fulham Leeds 3.00 3.50 2.30 20:45 21. września 2021 Manchester City Wycombe 1.10 11.0 24.0 20:45 21. września 2021 Burnley Rochdale 1.35 5.40 9.20 20:45 21. września 2021 Watford Stoke 1.90 3.45 4.40 20:45 21. września 2021 Sheffield United Southampton 4.00 3.50 1.95 20:45 21. września 2021 Norwich Liverpool FC 5.65 4.20 1.65 20:45 21. września 2021 Preston Cheltenham 1.58 4.10 6.00 20:45 21. września 2021 Brentford Oldham 1.20 7.20 15.0 20:45 21. września 2021 Wigan Sunderland 2.50 3.20 2.95 20:30 22. września 2021 Brighton Swansea 1.48 4.25 7.20 20:45 22. września 2021 Arsenal AFC Wimbledon 1.13 8.90 22.0 20:45 22. września 2021 Chelsea Aston Villa 1.47 4.50 7.25 20:45 22. września 2021 Manchester United West Ham 1.53 4.30 6.60 20:45 22. września 2021 Wolverhampton Wanderers Tottenham 2.50 3.25 3.00 20:45 22. września 2021 Millwall Leicester 4.20 3.65 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21. września 2021 15:10 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin