PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Janoszka

Garbarnia – Ruch Chorzów: transmisja za darmo oraz stream online. W jednym z ciekawiej zapowiadających się spotkań 22. kolejki 2. ligi walczący o awans Niebiescy zmierzą się w Krakowie z niżej notowaną Garbarnią. Sprawdź jak obejrzeć mecz zupełnie za darmo.

2. liga Garbarnia Kraków Ruch Chorzów 3.05 3.20 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2022 20:27 .

Garbarnia – Ruch Chorzów, gdzie oglądać

Ruch końcówki ubiegłego roku nie mógł zaliczyć do udanych, bowiem w czterech ostatnich meczach rundy jesiennej zdobył tylko dwa punkty. Niebieskim nie udało się również zdobyć kompletu punktów przed tygodniem, kiedy w pierwszym spotkaniu po zimowej przerwie zremisowali 2:2 z rezerwami Lecha Poznań.

Garbarnia, która obecnie zajmuje 9. miejsce w tabeli, w pierwszym wiosennym meczu sprawiła zawód swoim kibicom i przegrała na wyjeździe 0:2 ze Zniczem Pruszków. Teraz stoją przed kolejnym trudnym zadaniem, bowiem na przeciwko siebie będą mieli zdeterminowaną drużynę Niebieskich.

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie zakończył się bezbramkowym remisem.

Garbarnia – Ruch Chorzów, transmisja na żywo w TV

Wybrane mecze 2. ligi można co prawda obejrzeć na kanale TVP Sport, ale w przypadku pojedynku Garbarni z Ruchem nie będziemy mieli takiej możliwości. Poniżej przedstawiamy jednak sposób, który pozwala na obejrzenie tego meczu zupełnie za darmo.

Oglądaj mecze Garbarnia – Ruch z kodem GOAL

Transmisje z meczów eWINNER 2. Ligi można oglądać w aplikacji mobilnej tytularnego sponsora rozgrywek – bukmachera eWINNER. Wystarczy zarejestrować konto podając kod promocyjny GOAL.

To jednak nie wszystko. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony można uzyskać również voucher na 30-dniowy darmowy dostęp do usługi Canal+ online, za pośrednictwem której możemy oglądać między innymi mecze Ekstraklasy, Premier League czy La Liga. O to co trzeba zrobić:

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Garbarnia – Ruch Chorzów, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy mecz będzie dostępny w aplikacji mobilnej bukmachera eWinner. Aby mieć dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto podając kod promocyjny GOAL.

Garbarnia – Ruch, kursy bukmacherskie

Czerwone Diabły do sobotniego meczu przystąpią w roli zdecydowanego faworyta. Tak traktują ich bukmacherzy, jeżeli spojrzymy na kursy oferowane przez nich na ten mecz.

Garbarnia Kraków Ruch Chorzów 3.05 3.20 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2022 20:27 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin