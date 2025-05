Magdalena Fręch zmierzy się z Ons Jabeur w pierwszej rundzie French Open 2025. Do spotkania dojdzie we wtorek. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Fręch - Jabeur w TV i online,

Fręch – Jabeur, gdzie obejrzeć?

Magdalena Fręch do French Open 2025 przystąpi zajmując 25. miejsce w rankingu WTA. W meczu pierwszej rundy zmierzy się we wtorek z Ons Jabeur. Tunezyjka, która w swojej karierze była nawet wiceliderką światowego rankingu, obecnie plasuje się na 36. lokacie.

Dla obu zawodniczek będzie to trzeci pojedynek w historii. Oba dotychczasowe spotkania zakończyły się wygranymi Jabeur, ale miały one miejsce w 2023 roku. We wtorek Polka będzie miała okazję do rewanżu. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online.

Mecz Fręch dzisiaj, gdzie obejrzeć transmisję na żywo?

Mecz Fręch – Jabeur odbędzie się we wtorek (27 maja). Spotkanie rozegrane zostanie jako drugie w kolejności na korcie Simonne-Mathieu, po zakończeniu spotkania Miedwiediew – Norrie. Mecz powinen rozpocząć się około godziny 13:00. Spotkanie Magdaleny Fręch będzie transmitowane na kanale Eurosport 1.

Mecz Fręch dzisiaj, transmisja za darmo

Wtorkowy mecz Fręch – Jabeur można również oglądać za darmo korzystając z STS TV. W celu uzyskania dostępu należy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Fręch – Jabeur zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Fręch – Jabeur, typ kibiców

Gdzie oglądać mecz Fręch – Jabeur? Transmisja z meczu Fręch – Jabeur będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eurosport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Fręch – Jabeur? Mecz Fręch – Jabeur rozegrany zostanie we wtorek (27 maja) około godziny 13:00.

