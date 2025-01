W Lidze Europy UEFA zmierzamy do końca fazy ligowej. W 8. kolejce o bezpośredni awans do 1/8 finału zagrają FCSB i Manchester United.

PressFocus Na zdjęciu: Lisandro Martinez

FCSB – Manchester United, gdzie oglądać?

Manchester United to jeden z faworytów do wygrania Ligi Europy w sezonie 2024/2025. Czerwone Diabły radzą sobie na tyle dobrze, że aktualnie są na pozycji dającej bezpośredni awans do 1/8 finału. Ruben Amorim i spółka muszą jednak obronić swoją pozycję. Angielskiego giganta wyprzedzić może chociażby najbliższy rywal, czyli rumuński klub FCSB, który ma ledwie punkt mniej.

FCSB – Manchester United, transmisja TV

Mecz FCSB – Manchester United rozpocznie się w czwartek 30 stycznia o godzinie 21:00. To starcie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji na kanale Polsat Sport Premium 3.

FCSB – Manchester United, transmisja online

Rumuńsko-angielskie starcie w ramach Ligi Europy można śledzić także w internecie. Wystarczy wykupić dostęp do platformy streamingowej Polsat Box Go.

FCSB – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana FCSB

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana FCSB

Remis

Wygrana Manchesteru United 0 Votes

FCSB – Manchester United, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem tego meczu jest Manchester United. Kurs na wygraną gości wynosi 1.63. W przypadku ewentualnego zwycięstwa FCSB jest to natomiast 5.50. Kurs na remis wynosi z kolei 4.15.

FCSB Manchester United 5.50 4.15 1.63 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 stycznia 2025 23:06 .

Gdzie oglądać mecz FCSB – Manchester United? Mecz FCSB – Manchester United będzie można obejrzeć w telewizji na Polsat Sport Premium 3 oraz w internecie w platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz FCSB – Manchester United? Mecz FCSB – Manchester United odbędzie się w czwartek (30 stycznia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.