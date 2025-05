PressFocus Na zdjęciu: Patryk Dudek

Falubaz Zielona Góra – KS Toruń, gdzie obejrzeć na żywo?

Falubaz Zielona Góra początku obecnego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Po czterech spotkaniach ma na koncie cztery porażki. W niedzielę o przełamanie tej fatalnej serii będzie bardzo trudno, bowiem do Zielonej Góry przyjedzie drugi w tabeli KS Toruń, który ma na koncie trzy wygrane i jeden remis. Wyraźnym faworytem do zwycięstwa będą więc goście. Mecz będzie można obejrzeć zarówno w TV, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Falubaz Zielona Góra – KS Toruń, transmisja w TV

Spotkanie 5. kolejki Ekstraligi Falubaz Zielona Góra – KS Toruń odbędzie się w niedzielę (11 maja) o godzinie 17:00. Telewizyjna transmisja „na żywo” dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 5.

Falubaz Zielona Góra – KS Toruń, transmisja online

Transmisja z niedzielnego spotkania będzie dostępna również online. Mecz Falubaz – KS Toruń będzie można obejrzeć na platformie streamingowej CANAL+. Z okazji piłkarskiego El Clasico platforma przygotowała specjalną promocję, dzięki której za pierwszy miesiąc dostępu do pakietu Super Sport zapłacimy tylko 20 zł. Pakiet ten pozwala również na oglądanie żużlowych spotkań transmitowanych na kanałach CANAL+. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Falubaz – KS Toruń: oferty bukmacherów

STS na wszystkie mecze żużlowej Ekstraligi w sezonie 2025 przygotował specjalną promocję, dzięki której można zgarnąć bonus 199 zł za wytypowanie zwycięzcy dowolnie wybranego spotkania. Z oferty można skorzystać zakładając konto z kodem GOALPROMO i wyrażając przy tym zgody marketingowe. Następnie po dokonaniu pierwszego depozytu w kwocie min. 50 zł należy postawić za 2 zł zakład SOLO lub AKO obejmujący typ na zwycięzcę meczu Falubaz – Stal. W przypadku powodzenia otrzymasz dodatkowy bonus 199 zł.

bukmacher promocja Bonus 199 zł za wytypowanie zwycięzcy z kodem GOALPROMO Odbierz w STS! Bonus 125 zł w gotówce + freebet 35 zł z kodem GOAL Odbierz w Betters

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć mecz Falubaz – KS Toruń? Transmisja meczu Falubaz – KS Toruń dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 5 i usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Falubaz – KS Toruń? Mecz Falubaz – KS Toruń rozegrany zostanie w niedzielę (11 maja) o godzinie 17:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.