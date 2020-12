Everton – Manchester United: transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 21:00 rozegrany zostanie mecz Carabao Cup: Everton – Manchester United. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Everton – Manchester United. Hit z dużą stawką

Everton w drugim środowym meczu w ramach Carabao Cup zmierzy się u siebie z Manchesterem United. Stawką tego starcia jest awans do półfinału rozgrywek gdzie pewni gry są już Brentford City i Manchester City. Mecz awizowany jest jako bezpośredni pojedynek Dominica Calverta-Levina z Marcusem Rashfordem, więc emocji w tym spotkaniu nie powinno brakować.

Gospodarze do swojej potyczki podejdą, mogąc pochwalić się serią trzech zwycięstw z rzędu. Podopieczni Carlo Ancelottiego ostatnio w pokonanym polu pozostawili między innymi Arsenal FC. Tymczasem Czerwone Diabłów mają za sobą wysoką wygraną nad Leeds United (6:2). Wcześniej ekipa z Old Trafford zwyciężyła z Sheffield United (3:2).

W siedmiu ostatnich potyczkach między obiema ekipami Manchester United był górą cztery razy, dwukrotnie miał miejsce remis, a raz górą byli piłkarze The Toffees. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w minionym miesiącu, gdy team Ole Gunnara Solskjaera wygrał 3:1. Z kolei we we wcześniejszych dwóch bojach za każdym razem miał miejsce remis. W związku z tym można spodziewać się wyrównanej potyczki na Goodison Park.

Everton – Manchester United: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie w Liverpoolu będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Serie A: Everton – Manchester United transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Eleven Sports 4. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00.

Everton – Manchester United, transmisja online

Transmisja ze środowego meczu Carabao Cup w Liverpoolu będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Everton – Manchester United: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Ponadto trzeba też dodać, że mecz można zobaczyć na stronie internetowej ElevenSports.pl.