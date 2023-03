W nieciekawej sytuacji do rewanżowego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt przystąpią w środę piłkarze Liverpoolu. W pierwszym meczu przegrali wysoko 2:5, choć pojedynek rozpoczął się dla nich wyśmienicie. The Reds na pewno nie rzucą ręcznikiem i podejmą rękawice. Sprawdź gdzie oglądać dzisiejszy mecz Liverpoolu w TV i online.

IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Darwin Nunez

Mecz Liverpoolu dzisiaj: transmisja

Kibice Liverpoolu po kwadransie gry w pierwszym meczu z Realem Madryt na Anfield Road byli w siódmym niebie. Po golach Darwina Nuneza i Mohameda Salaha The Reds prowadzili 2:0. Były to jednak tylko miłe złego początki. Podrażniony takim obrotem spraw zespół z Madrytu jeszcze przed przerwą doprowadził do remisu, a w drugiej połowie przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę ostatecznie wygrywając 5:2. Taki rezultat sprawia, że awans do ćwierćfinału wydaje się być już rozstrzygnięty.

Druga konfrontacja między tymi zespołami odbędzie się na Santiago Bernabeu w Madrycie i jest zaplanowana na środę (15 marca). Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 21:00. Naturalnie transmisja z tego spotkania będzie dostępna. W telewizji rywalizację obejrzymy na kanałach Polsat Sport Premium 2 i TVP1, natomiast w internecie między innymi poprzez usługę CANAL+ online, która teraz jest dostępna w promocyjnej cenie. Szczegóły przedstawiamy niżej.

Real Madryt – Liverpool: gdzie obejrzeć?

Środowy wieczór upłynie właśnie pod znakiem spotkania Realu Madryt z Liverpoolem. Telewizyjne transmisje z meczu, który rozpocznie się o godzinie 21:00, znajdziemy na kanałach Polsat Sport Premium 2 i TVP1. Natomiast internetowa transmisja będzie dostępna w usłudze CANAL+ online, którą teraz, rejestrując konto za pośrednictwem naszej stron, możemy uzyskać w promocyjnej cenie. Za półroczny dostęp (przy wpłacie) z góry do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacimy 60 zł mniej niż w standardowej ofercie.

Real Madryt – Liverpool: kiedy mecz?

Rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt zmierzy się na Santiago Bernabeu z Liverpoolem odbędzie się w środę (15 marca) o godzinie 21:00.