Crystal Palace – Arsenal: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w poniedziałek, na zamknięcie 31. kolejki Premier League, Kanonierzy spróbują zdobyć stadion londyńskich Orłów. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Selhurst Park Premier League Crystal Palace Arsenal 4.15 3.60 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2022 11:36 .

Crystal Palace – Arsenal, gdzie oglądać

Należy docenić pracę Patricka Vieiry. Crystal Palace znacznie odmłodziło swój skład i zaczęło grać lepszą piłkę. Mało tego, po 29 rozegranych kolejkach Orły są niemal pewne utrzymania, co w poprzednich latach wcale nie było normą.

W poniedziałek zespół ten podejmie jednak w derbach jeszcze lepszą ekipę. Mikel Arteta powrócił do korzeni i uczynił z Arsenalu jedną z najładniej grających drużyn Premier League. Przynosi to wymierne rezultaty. W ostatnich czterech meczach Kanonierzy przegrali jedynie z Liverpoolem, a poza tym odnieśli cztery zwycięstwa. To pozwoliło im zadomowić się w czołowej czwórce. Powrót do Ligi Mistrzów to z pewnością ogromne marzenie kibiców z Emirates Stadium.

Sprawdź nasze typy na mecz Crystal Palace – Arsenal.

Crystal Palace – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowe starcie na Selhurst Park obejrzysz na Canal+ Sport.

Crystal Palace – Arsenal, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również poniedziałkowych derbów Londynu. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Crystal Palace – Arsenal, transmisja online

Londyński pojedynek obejrzysz również w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę canalplus.com i wykupisz sportowy abonament.

Crystal Palace – Arsenal, kursy bukmacherskie

Pomimo gry na wyjeździe, to Arsenal jest – oczami bukmacherów – zdecydowanym faworytem derbów stolicy.

